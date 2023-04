Inquilino procura-se para loja do 215 da Rua Augusta a partir de 21.600 euros

A Cushman & Wakefield e a Jones Lang LaSalle (JLL) estão à procura de um inquilino para arrendar o espaço comercial do número 215 da Rua Augusta, em plena baixa de Lisboa.Em comunicado conjunto, enviado esta quinta-feira às redações, as duas imobiliárias indicam que a loja tem uma área 216 metros quadrados, divididos pelo primeiro-andar e rés-do-chão, e insere-se num edifício residencial da rua que conta com retalhistas nacionais e internacionais, como a Parfois, Calzedonia, Benetton, Zara e Kiko Milano.O valor da renda do espaço comercial vai variar entre os 100 e os 120 euros por metro quadrado, o que significa que será entre 21.600 e 25.920 euros, segundo apurou o Negócios."A loja encontra-se numa localização 'prime' muito interessante e representa uma oportunidade de negócio bastante atrativa, uma vez que a baixa de Lisboa é o destino de excelência para o comércio, e possui uma grande diversidade e quantidade inigualável de marcas 'mass market', devido ao elevado fluxo pedonal da zona", assinalou Maria José Almeida, do departamento de Retalho da Cushman & Wakefield, citada na mesma nota de imprensa."Este espaço está próximo de grandes marcas internacionais e é uma oportunidade única para os retalhistas que aqui se queiram instalar, dada a escassez de oferta disponível com estas características", reforçou, por seu turno, Mariana Rosa, head of Leasing Markets da JLL.