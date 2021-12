Insolvências afundam 2,9% até novembro. Foram criadas mais 349 empresas face a 2020

O número de empresas insolventes caiu durante este ano. Por sua vez, a constituição de novas companhias aumentou, gerando um saldo positivo no acumulado de 2021.As insolvências registaram uma queda 2,9%, até final de novembro, face a igual período de 2020, com um acumulado de 4.486 casos, menos 136 que no ano aterior, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pela Iberinform.Apenas no mês de novembro foram apuradas 490 insolvências, menos 18 que em 2020 (-3,5%). Contudo, este foi o segundo mês do ano com maior número de insolvências atrás de setembro que alcançou as 522.Por sua vez o número de constituições de empresas mantém um crescimento que supera ligeiramente os 9%.

Por tipologia, é de destacar a descida de 1,9% no número de declarações de insolvência requeridas por terceiros que até final de novembro ascendia a 847 ações, menos 16 que em 2020.





As declarações de insolvência apresentadas pelas próprias empresas baixaram 16,5% face a 2020, com uma queda de 1.038 para 867. Os planos de insolvência aumentaram de 40 para 47 (+17,5%). Quantos às insolvências decretadas houve um aumento de 2.681 em 2020 para 2.716 em 2021 (+1,3%).





Porto e Lisboa são os distritos com mais insolvências, 1.124 e 1.044, respetivamente. Face a 2020, verifica-se um aumento de 12,7% em Lisboa e uma diminuição de 5,4% no Porto.





Os setores que até final de novembro apresentam maiores aumentos nas insolvências são: Indústria Extrativa (50%); Eletricidade, Gás, Água (25%); Telecomunicações (12,5%); Hotelaria e Restauração (11,2%) e Construção e Obras Públicas (9,2%). Com sinal negativo destacam-se: Transportes (-14,9%); Comércio a Retalho (-12,2%); Indústria Transformadora (-10,2%); Comércio por Grosso (-5,6%); Agricultura, Caça e Pesca (-3.5%); Comércio de Veículos (-0,6%) e Outros Serviços (-0,8%).





Constituições com crescimento acumulado a ultrapassar os 9%



As constituições em novembro aumentaram de 3.025 em 2020 para 3.374, mais 349 empresas em termos homólogos (crescimento de 11,5%). Em termos acumulados verifica-se um aumento de 9,1% face a igual período de 2020, com um total de 37.990 novas empresas criadas em Portugal em 2021.





Lisboa com 12.108 empresas (+9,9% que em 2020) e o Porto com 6.685 empresas (+7,9%), preenchem o pódio das constituições que fica completo com o distrito de Braga com 3.000 constituições (+9,1% face a 2020).





