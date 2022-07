Insolvências de empresas descem 6,8% e constituições sobem 18,7% até junho

letricidade, gás e água (+25%); transportes (+14,6%) e indústria extrativa (+14,3%).

número de insolvências (com 634 e 549, respetivamente), embora reflitam desempenhos distintos na comparação anual: no caso de Lisboa espelha um aumento de 10,1% face a 2021, enquanto no do Porto expressa uma diminuição de 12%.Por tipologia de ações, verificou-se um decréscimo de 13,5% nas declarações de insolvência requeridas por terceiros (menos 62 pedidos face a 2021 atingindo um total de 396 ações), assim como das apresentações à insolvência pelas próprias empresas, que diminuíram 8,1% no comparativo com 2021, com menos 39 pedidos (o total ascende a 443). Na mesma linha recuou o número de encerramentos com plano de insolvênciade 27 em 2021 para 24 em 2022 (-11,1%).Já do lado da criação de empresas destaca-se, a larga distância, o setor dos transportes (+119,6%). Segue-se, o das telecomunicações (+29,4%) e o da hotelaria e restauração (+27,9%).