Insolvências em Portugal crescem no primeiro trimestre e cortam faturação de 295 milhões

No mapa das insolvências, Porto, Lisboa e Braga colocam-se por esta ordem, com a Invicta a mostrar o maior número de casos.

Entre janeiro e março, contam-se 658 insolvências em Portugal, às quais corresponde um volume de negócios de 295 milhões de euros, apontam os dados da seguradora COSEC. O número de empresas insolventes cresceu assim 4% em relação a igual período do ano anterior.





A maioria dos casos de insolvência continua a referir-se a microempresas, que representam mais de metade – 65% - dos casos. Olhando a setores, o mais mal posicionado é o dos serviços, que soma 136 insolvências. Segue-se o setor do retalho, com 101 emrpesas insolventes e por fim o setor da construção, com 98. A categoria de Empresário em Nome Individual representou 14% do total, com 95 insolvências, refere a mesma fonte, no comunicado enviado às redações.