Insparya de CR7 cria “extensões” a Roma, Mascate e Riade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Insparya vai estrear-se no Médio Oriente, com a abertura de clínicas em Mascate, a capital de Omã, e em Riade, capital da Arábia Saudita, em 2024, ano em que vai ainda reforçar na Europa com uma aposta em Roma, depois de ter feito a entrada em Itália por Milão. Já dentro de um ano e meio, o grupo português de clínicas de transplantes capilares planeia estar de portas abertas na China.





...