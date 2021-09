Instituições financeiras convocam 1.600 empresas a compromisso com redução de emissões

Um grupo de 220 instituições financeiras convocou 1.600 empresas de maior impacto do mundo a definirem metas de redução de emissões de CO2, entre as quais Cimpor, Jerónimo Martins e Navigator, informou hoje a CDP - Carbon Disclosure Project."Instituições financeiras que detêm 29,3 biliões de dólares [cerca de 25 biliões de euros] em ativos estão a convocar as empresas de maior impacto do mundo a definir metas de redução de emissões com base científica, alinhadas com cenários de aquecimento global de 1,5 °C, antes da COP26", a conferência mundial da ONU sobre alterações climáticas, que decorre em novembro, informou a organização internacional sem fins lucrativos, em comunicado.O pedido foi assinado por 220 instituições financeiras de 26 países, cujos ativos coletivos superam o valor do produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos, e convoca 1.600 empresas cuja atividade tem grande impacto ao nível de emissões de dióxido de carbono (CO2).O pedido do CDP visa também as portuguesas Cimpor - Cimentos de Portugal, Jerónimo Martins e a The Navigator Company.Foram ainda convocadas empresas como a Anhui Conch Cement, o maior fabricante de cimento da China, a Hyundai Motor Company, ou a companhia aérea Lufthansa.As empresas visadas são responsáveis por 11,9 gigatoneladas de emissões, o equivalente a mais do que o total anual dos Estados Unidos e da União Europeia, apontou o CDP.O objetivo é "pressionar" as empresas "a definir metas de redução de emissões por meio da iniciativa de Metas Baseadas em Ciência [SBTi - Science-Based Targets], para garantir que a ambição corporativa seja verificada de forma independente em relação ao padrão da indústria para metas climáticas robustas".A campanha CDP Science-Based Targets é coordenada pela instituição sem fins lucrativos CDP, que gere o sistema de relatórios ambientais.