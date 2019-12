IP garante que programa Ferrovia 2020 estará todo em obra em 2020

O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, garantiu esta quarta-feira no Parlamento que o programa Ferrovia 2020, que prevê um investimento de 2.171 milhões de euros e a intervenção em mil quilómetros de linha, "está sensivelmente a meio".

Na comissão de economia, António Laranjo sublinhou que 42% dos investimentos previstos estão em contratação, 52% em fase de projeto e 6% concluídos.

O presidente da IP adiantou que em 2019 acabarão os projetos a lançar, garantindo em 2020 todas as obras estarão no terreno.

Neste momento, em termos de empreitadas, apenas 5% estão concluídas, estando ainda 37% em desenvolvimento e 58% para lançar. Já relativamente aos projetos 69% estão concluídos e 31% em desenvolvimento.

"Estamos no início do ano na fase de transição do acabar dos projetos para a fase de obra", disse, lembrando que o Ferrovia 2020 é um programa para decorrer até ao final de 2023.

Na intervenção inicial, o vice presidente da IP, Carlos Fernandes, apontou para o primeiro trimestre de 2020 o lançamento de vários concursos nos diferentes corredores, salientando aos deputados que o mesmo acontecerá na linha de Vendas Novas, que não fazia parte do Ferrovia 2020 e que exigirá investimento de 100 milhões.

Outra obra que não estava incluída no programa é a linha de Cascais, que será objeto de intervenção, cujos concursos serão lançados também no próximo ano.