IP vai contratar 115 trabalhadores este ano

O presidente da IP considera que as contratações que a empresa realiza no ano em curso não recuperam na totalidade os quadros perdidos durante a crise mas são um reforço substancial.

O presidente da Infraestruturas de Portugal, António Laranjo, adiantou esta quarta-feira no Parlamento que a empresa vai contratar este ano um total de 115 trabalhadores, lembrando que o último reforço de quadros aconteceu em 2017 com a entrada de 39.

Na comissão de Economia, o responsável salientou que os 115 novos trabalhadores estão hoje em admissão na sequência da aprovação do plano de atividades e orçamento da empresa, considerando que não recupera a totalidade da capacidade instalada mas "é um reforço substancial".

"A IP é empresa com capacidade técnica ímpar, mas também ela passou por crise, por saída de quadros. Tivemos as dificuldades que qualquer empresa tem, principalmente as sentidas no mercado das obras públicas", disse.





António Laranjo reconheceu o otimismo do calendário definido em 2016 para a execução do Ferrovia 2020, mas explicou que foi feito tendo por base "o conhecimento e mercado de projetistas e empreiteiros que se conhecia na altura".