IP sobe preços após nova vaga de concursos desertos

Nos últimos meses a Infraestruturas de Portugal (IP) viu nove concursos na área da ferrovia ficarem desertos, depois de as propostas entregues não terem encaixado no valor base. Ao Negócios, Carlos Fernandes, vice-presidente da IP, explicou que, dos 30 milhões em que esse conjunto de concursos estava avaliado, 23 milhões diziam respeito à empreitada de eletrificação do troço Tunes-Lagos e 6 milhões à segunda fase

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...