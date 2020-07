Jaime Andrez assume presidência da Parpública

A Parpública já tem novos gestores. Depois da saída de Miguel Cruz para o Ministério das Finanças, a Parpública ficou com apenas dois elementos na gestão executiva, e um deles já tinha pedido para sair. A renúncia de Mário Lobo produziria efeitos no final do mês de julho. Além de Mário Lobo mantinha-se Carlos Durães Guimarães.



Depois da renúncia de Mário Lobo, o Ministério das Finanças garantia ao Negócios esperar em breve o processo de eleição do novo conselho de administração para o mandato 2020-2022.



E hoje o Expresso noticia que a nova equipa de gestão na Parpública já entrou em funções.





