Japonês torna-se bilionário com ajuda de Cristiano Ronaldo e Madonna

O empreendedor japonês transformou a sua empresa numa companhia de 2,3 mil milhões de dólares e tornou-se bilionário, depois de conseguir convencer Madonna e Cristiano Ronaldo a darem a cara pelos seus produtos. Tudo foi possível, revelou Tsuyoshi Matsushita, porque a sua empresa pouco conhecida apostou em tentar fazer com que as superestrelas promovessem as suas marcas.

"A maioria das pessoas nem sequer tentaria conseguir Ronaldo ou Madonna por achar que as possibilidades são muito pequenas", disse o presidente da MTG numa entrevista de Tóquio. Mas "eu tenho prosperado com esse 1% de possibilidades desde que nasci. E tive sorte."

A MTG fabrica um amplo leque de produtos, entre eles uma linha de cuidado de pele desenvolvida com a Madonna e um equipamento de musculação de abdominais chamado SIXPAD em parceria com Ronaldo. A empresa, cuja receita superou os 400 milhões de dólares no último ano fiscal, estreou a empresa na bolsa de Tóquio em Julho e as suas acções dispararam 27% no seu primeiro dia. Matsushita matém uma participação de 72%.

Alguém conhece a Madonna?

Há uns anos, Matsushita decidiu desenvolver uma marca de cuidados de pele em parceria com Madonna, depois de fundar a marca ReFa. Matsushita visitou agências de publicidade na tentativa de encontrar uma forma de se reunir com Madonna. Disseram-lhe que era impossível.

"Comecei por perguntar a todos à minha volta se eles conheciam Madonna", disse Matsushita. "Olharam para mim como se eu fosse louco. Mas, afinal, alguém conhecia alguém e passado algum tempo, finalmente conseguimos entrar em contacto com ela."

A MTG lançou a marca MDNA SKIN com a Rainha do Pop em Fevereiro de 2014, após muito trabalho conjunto de desenvolvimento com a cantora, de acordo com Matsushita. A linha de cuidados de pele, que consiste numa gama de produtos que conta com uma máscara de argila que pode ser retirada por um dispositivo magnético, usa "águas abençoadas" de fontes termais de Itália, segundo as promoções. A MTG afirma que não divulga detalhes sobre as vendas da MDNA SKIN.

Alguém conhece Ronaldo?

Não contente, Matsushita voltou a sua atenção para Cristiano Ronaldo. Decidiu que quem foi cinco vezes jogador do ano da FIFA era a única pessoa que ele queria para representar o seu rolo facial de beleza ReFa Active.

Mais uma vez, Matsushita entrou em contacto com agências de publicidade e disseram-lhe que uma reunião era impossível. Mais uma vez, acabou por conhecer Ronaldo graças à sua rede de contactos e conseguiu persuadir a estrela de futebol a representar o produto. Em Julho de 2014, a MTG iniciou uma colaboração com Ronaldo.

O próximo passo da MTG é aumentar o número de ginásios com os seus produtos SIXPAD. Um treino dura aproximadamente 15 minutos e não é preciso usar roupa desportiva ou ténis, salienta Matsushita. Actualmente, a empresa tem uma SIXPAD STATION em Tóquio, mas tem o objectivo de abrir 5.000 em todo o mundo, incluindo 500 no Japão.

Só o tempo dirá se isto será bem-sucedido, mas o homem em questão não pensa apostar contra si mesmo.

"A cada ano, fortalecemos nossa empresa", disse.



(Texto original: He Contacted Ronaldo, Madonna. And It Made Him a Billionaire)