Jeff Bezos já não é o mais rico mas coleção de carros não foi afetada

Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, perdeu o título de homem mais rico do mundo para Bill Gates, mas continua a ser dono de uma das coleções de carros mais valiosa do planeta.

Segundo a Forbes, a fortuna de Bezos caiu para 103,9 mil milhões de dólares, tendo sido ultrapassada pela de Bill Gates, que soma 105,7 mil milhões de dólares. Aos resultados da Amazon ainda é preciso somar os "custos" do divórcio entre Jeff e MacKenzie Bezos, com o "patrão" da Amazon a deixar um quarto das ações da empresa à ex-mulher, que graças a isso passou a figurar na lista das pessoas mais ricas do mundo.





Esta queda até pode ser suficiente para tirar Bezos do "trono" dos mais ricos, mas está muito longe de beliscar a fortuna deste empresário norte-americano, que soma uma das coleções de automóveis mais especial (e valiosa!) do planeta, escreve Aquela Máquina.