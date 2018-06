Joalharia portuguesa serve-se "à la carte" em Macau

A indústria de ourivesaria e relojoaria prepara-se para servir "Joalharia Portuguesa À La Carte" em cinco países, numa iniciativa integrada na nova campanha de promoção internacional do sector, que arranca esta quinta-feira, 28 de Junho, em Macau, e que só deverá terminar em 2019.

A região especial administrativa da China, uma antiga colónia portuguesa, é o ponto de partida para uma agenda de eventos que passará por vários mercados estratégicos e que é descrita pela associação do sector (AORP) como uma "mostra inédita" que contará com a presença de sete empresas nacionais e também uma demonstração ao vivo de filigrana portuguesa.

"Ainda estamos a fechar as próximas acções, mas os nossos mercados-alvo são os Estados Unidos, onde temos vindo a crescer e identificamos um grande potencial de expansão, e centro da Europa onde queremos continuar a reforçar a nossa presença, nomeadamente França, Alemanha e Países Baixos", disse ao Negócios a secretária-geral da AORP, Fátima Santos.

Agendada para a residência consular de Portugal, no antigo Hotel da Bela Vista, em Macau, a exposição estará patente nos dias 28 e 29 de Junho, com horário restrito para profissionais entre as 10h e as 15h, e depois até às 19h aberta para o público em geral. Dos Santos, Liliana Guerreiro, Inês Barbosa, J. Soares, ARPA, J. Monteiro de Sousa e Topázio são as sete marcas portuguesas seleccionadas para este "showcase", para o qual foi elaborado um vídeo de apresentação.

Fátima Santos detalhou que "o objectivo é criar um formato de promoção paralelo ao das feiras, em que [conseguem] transmitir mais eficazmente a essência e o universo de valores que distinguem a joalharia portuguesa, como a manualidade, materializada na demonstração ao vivo de filigrana portuguesa".

A responsável associativa explicou ainda que esta campanha "À La Carte" se insere no âmbito do projecto de internacionalização "560 Jewellery: Made (and Designed) in Portugal", que é co-financiado pelo programa comunitário Portugal 2020 e que envolve um investimento global de 2,5 milhões de euros.