João Freixa abandona Conselho de Administração dos CTT

O vogal não executivo dos CTT, João Freixa, renunciou ao cargo "por motivos pessoais", informou hoje a empresa, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Assim, os CTT informaram que "João Eduardo Moura da Silva Freixa formalizou nesta data à sociedade a sua renúncia, por motivos pessoais, ao cargo de vogal não executivo do Conselho de Administração, com efeitos nos termos legais", lê-se na mesma nota.João Freixa foi designado para o mandato 2020-2022, integrando o atual Conselho de Administração do qual é presidente Raul Galamba de Oliveira e que foi anunciado em 29 de abril.De acordo com a informação remetida à CMVM nesse dia, foram eleitos como vogais do Conselho de Administração João Pereira Bento, António Vaz da Silva, Guy de Goyri Pacheco, João Ventura Sousa, João Gaspar da Silva, Maria Luísa Correia, Steven Wood, Duarte Champalimaud, Isabel Aníbal Vaz, João da Silva Freixa, que agora renunciou, Jurgen Schroder, Margarida Couto, María Marín e Susanne Ruoff.Por sua vez, como presidente da Comissão Executiva foi nomeado João Bento, tendo como vogais António Vaz da Silva, Guy de Goyri Pacheco, João Ventura Sousa e João Gaspar da Silva.Já Maria Luísa Correia foi eleita presidente da comissão de auditoria, que tem como vogais Steven Wood e María Marín.Para a mesa da assembleia-geral foram eleitos Pedro Rebelo de Sousa (presidente) e Teresa Ferreira Soares (vice-presidente).No mandato em causa, a comissão de vencimentos será presidida por Fernando Neves de Almeida e terá como vogais Manuel Champalimaud e Christopher Torino.Como secretária efetiva da sociedade foi nomeada, pelo Conselho de Administração, Maria da Graça Farinha de Carvalho e como secretária suplente Isabel Maria Quintela.