João Lourenço ordena fim de parceria da ENDE com Efacec

Miguel Baltazar

O presidente angolano, João Lourenço, terá ordenado a saída da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) da parceria com a Efacec Power Solutions, indicou Isabel dos Santos ao jornal angolano Valor Económico na passada segunda-feira, 13 de Agosto.

"Foi-nos comunicado que foram dadas instruções, pelo sr. Presidente da República, ao ministro de Energia e Águas para a saída da ENDE da Efacec. As acções detidas pela ENDE serão vendidas no mercado internacional", disse a empresária e filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos.

Isabel dos Santos reiterou que a empresa não foi adquirida com fundos públicos. "A Efacec foi comprada por 195 milhões de euros e a ENDE pôs 16 milhões de euros. Então como é que foi o Estado quem pagou?", disse.

"Era suposto que a ENDE, pelos 40% do capital da Winterfell, pagasse 40 milhões de euros. Mas isso não aconteceu. Pagou apenas 16 milhões de euros, nunca chegou a pagar a totalidade. O restante do dinheiro teve de ser avançado pela própria Isabel dos Santos para que a ENDE pudesse entrar no negócio e titular as acções", explicou.

A parceria "tinha tudo para dar em casamento feliz", defendeu, argumentando que "a ENDE passaria a ter acesso a competências de topo na área da energia e engenharia". "O projecto para construir uma fábrica de cabos eléctricos em Angola, em 2019, permitiria transferir 'know-how' e criar cerca de 300 novos empregos especializados", acrescentou.

A Winterfell detém 66,07% da Efacec que fechou 2017 com lucros de 7,5 milhões de euros, uma subida de 75% face ao ano anterior.