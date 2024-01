Johnson & Johnson lucra 32.440 milhões de euros. Quase o dobro do que em 2022

A farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson obteve um lucro de 35.153 milhões de dólares (32.440 milhões de euros) em 2023, uma subida de 95,9% face aos 17.941 milhões de dólares que tinha registado no ano anterior.Segundo a informação divulgada hoje pela empresa, o resultado no quarto trimestre foi de 4.049 milhões de dólares (3.730 milhões de euros), mais 15,02% do que no mesmo período de 2022."Os resultados de todo o ano de 2023 da Johnson & Johnson refletem a amplitude e competitividade do nosso negócio", indicou o presidente executivo da companhia, Joaquin Duato, em comunicado.A farmacêutica anunciou 13.720 milhões de dólares em vendas farmacêuticas, o que representa um crescimento de 4,2%. Excluindo as vendas da vacina contra a covid-19, a divisão farmacêutica faturou 13.680 milhões de dólares, segundo a agência EFE.A empresa previu para todo o ano de 2024 vendas entre 87.800 milhões e 88.600 milhões de dólares.Os resultados ficaram abaixo do que era esperado em Wall Street e as ações da empresa recuavam 1,88% duas horas após o início da sessão.