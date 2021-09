Jornal Público reduz prejuízos para 2,6 milhões de euros em 2020

O jornal Público teve prejuízos de 2,6 milhões de euros no ano passado, o que compara com um resultado negativo de 3,3 milhões de euros em 2019. Informação inicialmente publicada no portal da transparência do regulador dos media ERC apontava para um resultado positivo, mas estes dados estavam errados.Este portal, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), consiste numa base de dados eletrónica na qual podem ser consultadas informações sobre titularidade, gestão e meios de financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social sob jurisdição do Estado português.Em 2020, o jornal do grupo Sonae alcançou lucros de 2,605 milhões de euros. Em 2019, o resultado líquido tinha sido negativo em 3,321 milhões de euros, tal como em 2018 (prejuízos de 3,326 milhões) e em 2017 (prejuízos de 3,502 milhões de euros).No ano passado, os rendimentos totais ascenderam a 14,5 milhões de euros, menos 12% do que em 2019 (16,6 milhões de euros).Em 2018, os rendimentos totais somaram 15,6 milhões de euros e no ano anterior 15,1 milhões de euros. Em 2020, os resultantes antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos atingiram 2,048 milhões de euros. Neste período, o passivo total era de 8,5 milhões de euros e um capital próprio de 2,9 milhões de euros.(Notícia corrigida às 13:30)