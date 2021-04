José Ferrari Careto é o novo presidente da E-Redes

O gestor José Ferrari Careto assumiu a presidência da E-Redes, informou a empresa esta quarta-feira. O responsável, que está na EDP desde 2003, substituiu João Torres, cuja saída da antiga EDP Distribuição foi anunciada no início de abril. José Ferrari Careto era até agora responsável pela área de tecnologia e digital do grupo.



De acordo com a nota enviada à imprensa, Ferrari Careto já tinha assumido funções como diretor de marketing da EDP, "tendo ainda sido administrador de várias participadas". Entre 2006 e 2012 foi membro do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora das Comunicações (ANACOM). "Previamente tinha assumido funções como administrador de várias empresas no setor das telecomunicações", como a Oniway.

Por sua vez, João Torres "assumiu agora funções de assessoria estratégica para implementação da Plataforma Global de Redes de Distribuição e Transmissão, comunicada no âmbito do Plano de Negócios da EDP para 2021-2025".

A E-Redes, que gere as redes de distribuição de alta, média e baixa tensão em Portugal, resultou de uma mudança de marca da EDP Distribuição, exigida pelo regulador, para evitar confusões entre as várias empresas do grupo EDP.