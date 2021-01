EDP Distribuição assume nova identidade esta sexta-feira. Passa a E-Redes

A EDP Distribuição, operadora de distribuição de eletricidade em território nacional, vai passar a designar-se E-Redes a partir desta sexta-feira, 29 de Janeiro. Esta alteração pretende evitar confusões entre as restantes atividades do grupo e vai representar um investimento de 2 milhões de euros.





Numa conferencia de imprensa remota, o presidente da empresa, João Torres, explicou que deste montante 700 mil euros já seriam investidos na operação. E garantiu que será um investimento "neutro na fatura do consumidor".





Esta mudança vai ser feita gradualmente, num horizonte que pode chegar pelo menos até 2022, e modo a "não haver sobrecustos".





A obrigação de alterar a imagem da EDP Distribuição e da EDP Serviço Universal – que já mudou de nome para SU Eletricidade – tinha sido anunciada pelo regulador no final de 2017. O objetivo é ajudar os consumidores a diferenciarem as empresas da EDP no mercado regulado e no liberalizado – neste último opera com a insígnia EDP Comercial. Esta mudança era também há muito pedida pelos concorrentes alegando que o facto de não haver diferenciação entre as insígnias era um obstáculo à liberalização do setor.





Na mesa conferencia, o responsável explicou ainda que se trata de "uma nova marca que reafirma tudo o que se mantém" na operação da empresa. E reforçou que a missão da empresa será continuar a suportar a transição energética em curso, que passa pelo reforço da eletrificação, introdução de maior quantidade de energias renováveis na rede, bem como, o aumento de carregamento de carros elétricos.