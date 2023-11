José Realinho de Matos eleito presidente do Conselho de Administração da Parpública

José Realinho de Matos é o novo presidente executivo da Parpública para o mandato 2023-2025, ocupando Marco Neves a vice-presidência executiva, segundo um comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A eleição dos novos órgãos sociais da sociedade gestora das participações do Estado produz efeitos desde a passada segunda-feira, exceto no caso de Marco Neves, atual administrador da Lisgarante e que apenas assume a vice-presidência do Conselho de Administração a partir de 1 de dezembro.Os restantes lugares executivos do Conselho de Administração da Parpública são ocupados por Elisa Cardoso, até agora diretora na Carris, e João Marcelo, chefe do gabinete do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes.O Conselho de Administração fica completo com José Azevedo Rodrigues e Maria João Pessoa de Araújo, que transitam da anterior administração e se mantêm como vogais não executivos.José Azevedo Rodrigues assume ainda a presidência da Comissão de Auditoria da Parpública.Por sua vez, a mesa da Assembleia Geral da Parpública tem Maria de Lurdes Correia de Castro como presidente e Maria Teresa Flor de Morais como secretária.A nova administração da Parpública terá, entre outras, a missão de privatizar a TAP, uma vez que foi escolhida pelo Governo para liderar o processo, bem como de concluir o processo da Efacec.No passado dia 1 a Parpública informou que os vogais executivos João Sacadura Pinhão e Ana Santos Martins tinham renunciado aos respetivos cargos.Estas renúncias aconteceram no âmbito da mudança na administração da Parpública indicada pelo Ministério das Finanças em agosto passado, na sequência da qual o vice-presidente da sociedade, José Realinho de Matos, sucedeu a Jaime Andrez como presidente no mandato 2023-2025.Realinho de Matos foi o único dos administradores executivos que se manteve no mandato, sendo promovido a presidente, tendo saído Jaime Andrez, João Pinhão e Ana Santos Martins.