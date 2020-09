Juntas de freguesias vão ter mais serviços dos CTT

As juntas de freguesias vão poder disponibilizar mais serviços dos CTT. E , no futuro, podem vir a abrir mais postos de correios em juntas. Estas são algumas das alterações decorrentes do acordo entre os Correios e a associação que representa as juntas (Anafre) que entram em vigor esta quinta-feira, 1 de outubro.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...