Just Eat vai sair de Portugal a 1 de abril

A empresa online de entrega de refeições ao domicílio Just Eat Takeaway.com fechou o ano de 2021 com uma quebra menor do que o esperado e anunciou que a partir de 1 de abril vai deixar de funcionar em Portugal e na Noruega.



A Just Eat - fundada em 2001 na Dinamarca - disse que os mercados da Noruega e Portugal geraram uma perda de EBITDA de cerca de 10 milhões de euros por ano.



No total, em 2021, a quebra nas verbas da Just Eat foi de 350 milhões de euros sendo que a previsão dos analistas do prejuízo antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) era de 366 milhões de euros. Em 2020, a empresa tinha registado um lucro EBITDA de 363 milhões de euros.



As receitas no ano passado subiram 34% ascendendo a 5,33 mil milhões de euros, superando as verbas de 2020, quando no primeiro ano de pandemia, a Just Eat conseguiu 1,3 mil milhões de euros.



"Depois de um período de investimento significativo e com as perdas de EBITDA, com o pico no primeiro semestre de 2021, a empresa está agora a caminhar em direção aos lucros", disse o diretor executivo da Just Eat, Jitse Groen.



A Just Eat disse ainda que tem a intenção de vender sua participação no iFood no Brasil, avaliada em mais de 2 mil milhões de euros, e quer procurar um "parceiro estratégico" para o GrubHub.