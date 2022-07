Amazon adquire participação de 2% no capital da Grubhub

As ações da dinamarquesa Just Eat Takeaway.com registaram a maior valorização em quatro anos após a Amazon.com Inc ter concordado em adquirir uma participação de 2% na subsidiária norte-americana da Just Eat, a Grubhub. Durante um ano, revela a dinamarquesa em comunicado, os clientes "premium" da Amazon poderão usufruir gratuitamente do serviço.



O acordo é muito positivo para a Just Eat, indica a Bloomberg, que viu as suas ações caírem mais de 65% este ano. A participação da Amazon – que poderá ir até aos 15% - será em forma de warrants, valores mobiliários cotados em bolsa que não têm valor nominal e incorporam direitos.





Leia Também Just Eat vai sair de Portugal a 1 de abril

"A parceria com a Amazon é bem-vinda. A Grubhub assegurou não só um parceiro muito poderoso, mas também um canal de aquisição muito eficiente", afirmou Giles Thorne analista do Jefferies.A parceria entre as duas empresas será renovada anualmente até que uma das partes decida colocar um fim, acrescentou a dinamarquesa em comunicado.