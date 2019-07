Konecta abre centro com 250 novas vagas para apoiar Iberdrola em Lisboa

A Konecta vai abrir um novo centro de serviços em Lisboa. Dos 650 funcionários que vão preencher o novo edifício, 250 vão ser contratados para servir um novo cliente, a Iberdrola.





O novo centro da Konecta vai abrir na Avenida José Malhoa, em Lisboa, e é composto por nove pisos com 650 postos de trabalho. Três desses pisos vão estar dedicados à Iberdrola, empresa à qual a Konecta vai prestar serviços de CRM e BPO (Customer Relationship Management e Business Process Outsourcing), de forma a dar apoio ao cliente Iberdrola no mercado português.





A Iberdrola é o primeiro cliente da Konecta a inaugurar os novos escritórios. Estes contam com salas de formação, salas de reunião, zonas de descanso e lazer e um amplo espaço aberto no interior do edifício.





O novo edifício vai ainda acolher as unidades de Transformação Digital e Experiência do Cliente da Konecta e servir para reforçar oferta de serviços efetuados em Portugal para empresas noutros países.





A nova localização junta-se a dois centros que a empresa já detém em Lisboa. A Konecta é uma multinacional líder em Espanha, que emprega mais de 65.000 pessoas e está presente em 10 países. Tem sobretudo crescido à boleia de países da América Latina como a Colômbia, onde é líder.