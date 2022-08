Lego abre maior loja da Europa Ocidental em Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

São 550 metros quadrados de espaço – 250m² em área útil – naquela que será a maior loja da Lego na Europa Ocidental. O Centro Comercial Colombo, em Lisboa, acolhe a partir de 2 de setembro o também primeiro espaço certificado da marca em Portugal, numa parceria entre o Grupo Lego e o Grupo Percassi.



O novo espaço vai situar-se no Piso 0 do Colombo, onde se encontrava a loja da Disney, apurou o Negócios. A celebrar 90 anos de vida em 2022, o grupo responsável pelos mundialmente famosos blocos de construções chega assim ao mercado português. O grupo está a desenvolver experiências inovadoras para as suas novas lojas e Lisboa vai ser uma das primeiras cidades a recebê-las.





Juntando-se às mais de 800 lojas espalhadas pelo mundo, o espaço de Lisboa promete assim inovação, novidades e surpresas, desde a decoração feita a pensar em Portugal aos conjuntos mais vendidos, incluindo exclusivos das lojas oficiais, ofertas regulares em compras e a possibilidade de os compradores se registarem para receberem conjuntos mais cedo. Para celebrar a abertura da loja, a marca vai ainda ter um presente, exclusivo da loja de Lisboa, para compras a partir dos 125€ no dia 2 de setembro, limitado ao stock existente.

Vincent Plane, Country Manager Lego Iberia, explica como o mercado português tem uma "relação muito forte com a marca": "sendo Lisboa uma cidade tão criativa, assim que surgiu a oportunidade de inaugurar esta loja na capital portuguesa, ficámos incrivelmente contentes, ainda para mais no ano em que a marca celebra o 90.º aniversário", frisa. A Percassi, uma empresa italiana especializada no desenvolvimento e gestão de redes de franchising de grandes marcas, associa-se ao lançamento em Portugal.