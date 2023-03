Lucros da Lego crescem 4% em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Lego fechou 2022 com lucros de 13,8 mil milhões de coroas dinamarquesas (1,8 mil milhões de euros ao câmbio atual), o valor mais baixo dos últimos três anos, fruto de custos mais elevados e de um maior investimento na produção para fazer face à procura.



Já as receitas da maior fabricante de brinquedos do mundo cresceram 17% para 64,6 mil milhões de coroas dinamarquesas (8,6 mil milhões de euros) em 2022, ano em que cumpriu 90 anos de existência, devido à "forte procura, às parcerias estabelecidas para a venda tanto em loja como online, à robustez da plataforma de comércio eletrónico e a uma resiliente rede global de cadeias de abastecimento".





Em comunicado, divulgado esta terça-feira, a Lego congratula-se com os resultados financeiros alcançados considerando em particular o atual contexto. "Estes resultados foram atingidos apesar da extraordinária pressão nos custos dos materiais, dos fretes e da energia. O fluxo de caixa foi de 9,3 mil milhões de coroas dinamarquesas (1,2 mil milhões de euros) contra 12,9 mil milhões de coroas dinamarquesas (1,7 mil milhões de euros) em 2021, devido ao aumento dos investimentos de capital em áreas como a capacidade de produção", realça a empresa."2022 foi um ano marcante para o grupo Lego, já que celebrámos o nosso 90.º aniversário. Os nossos fortes resultados mostram que a Lego é mas relevante e apelativa do que nunca", afirmou o CEO, Niels B. Christiansen, citado na mesma nota.Para este ano, a empresa espera um crescimento das receitas a um dígito.