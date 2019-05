Leilão anual para almoço com Warren Buffett está a decorrer até sexta-feira

As licitações para o almoço com Warren Buffett no site do EBay começaram na noite de domingo nos Estados Unidos com um valor inicial de 25 mil dólares. Mais uma vez, o investidor bilionário oferece a oportunidade de partilhar os seus dotes intelectuais durante um almoço numa churrascaria de Nova Iorque. O leilão, que dura uma semana, arrecada fundos para a organização Glide, cujos programas combatem a fome, a pobreza e a falta de habitação.

O boom tecnológico criou muitos bilionários em São Francisco e Silicon Valley, o que elevou os custos de vida e contribuiu para uma crise imobiliária. O departamento que supervisiona a situação dos sem-abrigo na cidade diz que há 8 mil pessoas nas ruas. A presidente da Glide, Karen Hanrahan, sublinha que as filas de pessoas carentes do lado de fora da instituição de caridade são cada vez maiores. "Não apenas em termos de números, mas também a natureza mutável de quem está na nossa fila", afirmou Hanrahan numa entrevista por telefone. "Vemos um número crescente de pessoas que têm empregos e, às vezes, casas, mas estão realmente por um fio." A crescente falta de habitação aumenta a procura por uma série de serviços da Glide, como refeições e tratamento para problemas de dependência química ou de saúde mental. A maior concentração de riqueza numa grande cidade dos Estados Unidos piora o défice habitacional e a desigualdade, salientou Hanrahan. É preciso que o 20.º leilão anual capte 3,46 milhões de dólares para superar o recorde de um participante anónimo em 2012. O primeiro leilão em 2000 captou 25 mil dólares, e os leilões do ano passado somaram 3,3 milhões de dólares. Buffett, presidente do conselho e CEO da Berkshire Hathaway, disse que os recursos são de extrema necessidade em São Francisco. "Isto faz a diferença, e traduz-se em seres humanos a descobrir que podem ter esperança na vida", salientou Buffett, de 88 anos, através de um comunicado. "O resto da sociedade pode ter desistido deles, mas a Glide vai dar-lhes uma oportunidade." O vencedor do leilão pode trazer sete amigos para um almoço com o famoso investidor no restaurante Smith & Wollensky, em Manhattan. O leilão termina às 19:30, horário de São Francisco, em 31 de maio.

(Texto original: Buffett Charity Lunch Auction Opens on eBay With $25,000 Bid)