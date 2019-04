Líder dos jovens empresários renuncia e "promove" CFO da Mota-Engil

O presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), Adelino da Costa Matos, renunciou ao cargo que ocupava desde janeiro de 2017, invocando razões "exclusivamente do foro pessoal e profissional e [que] resultam do forte crescimento das empresas que gere e de que é acionista".

Filho mais novo do histórico industrial metalúrgico Adelino Silva Matos, que fundou em 1980 a A. Silva Matos, o sucessor de João Rafael Koehler à frente da ANJE é administrador do grupo familiar constituído por mais de vinte empresas e presidente executivo da ASM Industries, uma das três sub-holdings, que fabrica em Sever do Vouga equipamentos metálicos para o setor das energias renováveis.

Segundo a nota de imprensa partilhada esta sexta-feira, 12 de abril, até ao final do mandato a liderança vai ser ocupada por José Pedro Freitas, licenciado em Economia pela Universidade Católica, que até agora ocupava a vice-presidência e em mandatos anteriores já tinha integrado o conselho fiscal desta associação sediada no Porto.

Nascido em 1978, o novo presidente da ANJE iniciou em 2003 a carreira profissional na Accenture e trabalhou durante quatro anos no departamento de controlo e planeamento da Sogrape Vinhos. Entre 2009 e 2011 ocupou o cargo de "head of treasury" na Ascendi e ingressou depois no Grupo Mota-Engil, assumindo a administração financeira (CFO) desde 2013.

José Pedro Freitas "assume o compromisso de prosseguir o caminho traçado até aqui" pela direção, enquanto o presidente cessante manifesta, no mesmo comunicado, a "profunda gratidão (…) por todo o apoio que sempre recebeu ao longo do mandato, o que permitiu lançar e executar a maior parte dos compromissos assumidos na candidatura, designadamente a reestruturação da associação como pedra basilar".