Primos do Norte metem "babysitters" e canalizadores em casa

Limpezas, jardinagem, manutenções e reparações domésticas, assistência personalizada para treino no ginásio e agora também "babysitting". A Wegho acaba de juntar um novo serviço à plataforma de gestão doméstica criada por três familiares nortenhos, depois da "incorporação" da empresa Nanny4me, que está no mercado desde 2011.

Esta nova valência dedicada às crianças – já disponível no Porto e a partir de julho também em Lisboa – arranca com uma centena de "profissionais credenciadas e com requisitos firmes nas áreas de Educação, Psicologia e Enfermagem, assim como o registo criminal e certificado de primeiros socorros". Até ao final do ano estima realizar 12 mil serviços nas duas cidades.

Lançada em julho de 2017 por Carlos Magalhães (atual presidente executivo) com o irmão mais velho, João Magalhães, e o primo Luís Machado, a jovem empresa tem atualmente escritório na Maia e soma mais de três mil utilizadores, que através do site ou da aplicação móvel (app) transacionam sobretudo serviços de limpeza doméstica.

Aportamos todo o ‘know how’ tecnológico e digital na modernização do serviço e experiência de compra, enquanto a Nanny4me traz consigo o conhecimento e a confiança, imprescindíveis para atuar neste mercado. Carlos Magalhães, CEO da WeGho

Na última edição do Web Summit, a startup anunciou ter recebido um investimento de 1,7 milhões de euros de dois grupos da área da construção (Lúcios) e dos transportes (Lusocargo), prevendo a entrada noutros serviços, como geriatria e estética, e a expansão para novas geografias: chegar a Braga e Faro, além de iniciar a internacionalização em Espanha, numa aposta avaliada em três milhões de euros.

Numa nota de imprensa divulgada esta segunda-feira, 29 de abril, o CEO, Carlos Magalhães, destacou o contributo "tecnológico e digital [da empresa] na modernização do serviço e experiência de compra", enquanto a nova parceira "traz consigo o conhecimento e a confiança, imprescindíveis para atuar neste mercado". "Decidimos unir as marcas com um objetivo comum, ou seja, captar novos clientes", completou José Canedo, fundador da Nanny4me.