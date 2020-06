Linhas de crédito vão ao limite autorizado por Bruxelas de 13 mil milhões de euros

As linhas de 6,2 mil milhões de euros já estavam esgotadas, e o Governo ainda tinha margem para aumentá-las até aos 13 mil milhões de euros, conforme tinha sido aprovado por Bruxelas.





Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, já tinha garantido que as linhas iam ser reforçadas. António Costa comunicou hoje, a seguir à reunião do conselho de ministros, que o aumento das linhas de crédito com garantia de Estado será para "o valor máximo autorizado pela Comissão Europeia (13.000 milhões de euros), duplicando o valor já disponibilizado".



No campo dos seguros de crédito que têm aido alvos de queixa por parte das empresas o Governo garante que estes servirão tanto para as exportações como para "bens e serviços efetuadas no mercado nacional", conforme também Siza Vieira já tinha feito saber.



António Costa realçou que as garantias aos seguros de créditos vão ser reforçados em 2 mil milhões de euros.



O apoio constitucional a estas medidas passa pela criação de um banco de fomento reforçado, integrando a IFD, SPGM e PME Investimento "e que se afirme como verdadeiro banco promocional de desenvolvimento". O acordo prévio por parte da Comissão Europeia está garantido. O banco de Fomento passa assim a ter uma vertente de retalho e não apenas grossista, financiando diretamente as empresas.



(notícia atualizada com mais informação)

Agora, o Governo assume que vai aumentar o plafond das linhas de crédito disponibilizadas até a esse limite máximo.