Lisboa eleita melhor destino pelo mais visitado portal de viagens da Alemanha

A Travelbook, a maior publicação digital de viagens da Alemanha, escolheu Lisboa como o melhor destino na categoria "cidades" pelo seu "desenvolvimento positivo" na área da sustentabilidade e pelas "muitas atrações e atividades"."É sempre difícil chegar a uma decisão quando os nomeados são cidades como Nova Iorque, Barcelona, Tel Aviv, Singapura ou Lisboa. No final, a decisão foi baseada nos critérios que tínhamos escolhido, como sustentabilidade, a limpeza e segurança no destino", revelou à Lusa Nuno Alves, editor-chefe da Travelbook.O Travelbook entregou, pela primeira vez, a "Travelbook Award" a seis diferentes destinos, numa cerimónia realizada em Frankfurt.Na categoria "longa distância" foi a Costa Rica a vencer o prémio e Espanha foi eleito o melhor destino para "férias de praia".Já para "férias de inverno" o país escolhido foi a Noruega, enquanto com a "melhor gastronomia" foi a Tailândia a vencer a distinção e Bora Bora mereceu a distinção do público.A Travelbook recebe mais de cinco milhões de visitas por mês e pertence ao grupo de media Axel Springer, o maior da Alemanha e da Europa, tendo a notícia que dá conta do prémio atribuído à cidade de Lisboa merecido destaque na primeira página da publicação Bild."Para os destinos, é um motivo de orgulho e demonstra o reconhecimento pelo trabalho que fazem em termos de divulgação num mercado tão importante como a Alemanha", realçou Nuno Alves.O editor-chefe da Travelbook disse ainda não ter dúvidas que o prémio que destaca Lisboa como a melhor cidade como destino turístico "irá contribuir para que possa receber mais turistas com origem na Alemanha"."Houve bons argumentos que levaram Lisboa a ganhar, por exemplo, o desenvolvimento positivo na área da sustentabilidade, seja ecológica ou social. Além disso, a capital portuguesa oferece muitas atrações e atividades, não só na cidade, mas também nos arredores", apontou.As nomeações foram realizadas pelos leitores do portal 'online' de viagens, a decisão coube a um júri.Na página da Travelbook pode ler-se que o "toque especial de Lisboa transforma a cidade num destino de bem-estar", acrescentando que "monumentos sublimes e miradouros espetaculares impressionam".JYD // VAMLusa/Fim