Liscont perde primeira ação de estivadores em tribunal

O Juízo do Trabalho do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa condenou no final de outubro último a Liscont – concessionária do terminal de contentores de Alcântara, detida pelo grupo turco Yilport – a pagar mais de 200 mil euros a um antigo estivador. A decisão, a primeira de um conjunto de ações que começaram a ser interpostas no último ano por trabalhadores portuários, no ativo ou já reformados, dá

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...