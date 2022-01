LLYC junta-se à Antas da Cunha ECIJA para parceria na área da cibersegurança

Leia Também Ataques informáticos ameaçam mais as empresas do que a covid

A LLYC (Llorente y Cuenca) e a sociedade de advogados Antas da Cunha ECIJA estabeleceram uma parceria focada na área da cibersegurança. Assim, juntando os serviços de gestão de reputação e comunicação da LLYC ao aconselhamento em direito digital da Antas da Cunha, a ideia é que seja possível ajudar empresas e organizações a prevenir o risco cibernético - que teve na pandemia um motor de crescimento.Estes serviços têm como público-alvo entidades públicas e privadas, que estão obrigadas a cumprir determinados requisitos legais, nomeadamente de informação e reporte às entidades competentes, na eventualidade de um incidente de segurança. Os exemplos dados prendem-se com entidades como a administração pública, ou empresas de serviços essenciais, como energia, transporte, setor bancário ou ainda infraestruturas como hospitais e serviços de segurança.Mas, como nota Tiago Vidal, sócio e diretor geral da LLYC em Portugal, o desafio não se prende só com fazer chegar a informação adequada às autoridades. "A comunicação com os diferentes ‘stakeholders’ é fundamental para proteger a reputação das empresas e organizações num cenário de crise de cibersegurança e é nessa vertente que as nossas competências na gestão de stakeholders e comunicação de crise podem fazer a diferença", diz."Na larga maioria das organizações, ainda existe um longo caminho a percorrer na prevenção e preparação das crises criadas pelas ameaças cibernéticas", refere Fernando Antas da Cunha, managing partner da Antas da Cunha ECIJA, que frisa que os ciberataques a "empresas e organizações representam um sério e crescente desafio ao capital social e relacional das empresas e cresceram exponencialmente no contexto pandémico". E, assim sendo, "já não é suficiente o simples reporte às autoridades, a que os setores estão obrigados por lei.""Está a aumentar a pressão europeia para aumentar a resiliência digital das empresas, por isso é preciso trabalhar no sentido de cumprir os requisitos legais de proteção de dados pessoais e comerciais, de modo a antecipar crises de cibersegurança que podem resultar em infrações graves e muito graves com coimas significativas associadas", garante Fernando Antas da Cunha.Por seu turno, o responsável da LLYC relembra as perdas financeiras e também de informação digital que podem resultar de um ataque informático. E, em alguns casos, estes ataques podem "até impossibilitar uma empresa de continuar a operar, causando elevados danos reputacionais." "Esta parceria propõe mitigar os riscos destas ameaças através de uma abordagem integrada entre a visão estratégica da LLYC na gestão da reputação e comunicação, e a experiência de referência no direito digital da sociedade de advogados internacional Antas da Cunha ECIJA", refere.A LLYC tem já uma equipa de gestão de comunicação de crise, especializada na antecipação, monitorização e reação aos riscos que ameaçam a reputação de empresas e organizações, incluindo no domínio da cibersegurança, contextualiza Tiago Vidal em declarações ao Negócios. A equipa tem "vindo a crescer com o aumento de projetos, uma vez que cada vez mais as organizações querem estar preparadas para gerir os riscos que podem causar danos operacionais, trazer responsabilidades legais para com terceiros e causar danos de reputação"."A conjugação das competências da nossa equipa na gestão da reputação e comunicação, com a experiência de referência no direito digital da sociedade de advogados internacional Antas da Cunha ECIJA, é uma proposta de valor inovadora no âmbito da cibersegurança", diz o responsável da LLYC em Portugal.A parceria abrange também o mercado de Espanha, onde ambas as empresas têm presença.