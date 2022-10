Lucro da Galp bate os 608 milhões nos primeiros nove meses do ano

lucros ajustados de 608 milhões de euros no acumulado dos primeiros nove meses do ano, um salto de 86% relação aos 327 milhões obtidos em igual período de 2021, informou a empresa num relatório enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





De acordo com a demonstração de resultados, no primeiros nove meses o EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) chegou aos 2,9 mil milhões de euros, face aos 1,7 mil milhões registados no período homólogo.







A Galp diz que os resultados do terceiro trimestre "refletem um desempenho operacional forte em todos os segmentos de negócio, com as atividades de 'upstream' [extração de petróleo] e industrial a captarem o forte ambiente macro". A petrolífera diz ainda que a dívida pôde ser reduzida neste período.



No acumulado dos nove meses de 2022, o Capex, o investimento em bens de capital, totalizou 924 milhões, a maioria direcionados para a extração de petróleo e para a execução do portfólio de renováveis, bem como para a aquisição da Titan Solar. Em julho, a Galp adquiriu os 24,99% que ainda não detinha da empresa.

