Lucro da Huawei sobe 28% para 6.130 milhões de euros em 2017

Este resultado foi obtido num ano em que as receitas cresceram a um ritmo inferior ao registado nos últimos quatro exercícios e em que se assistiu a uma optimização dos custos e a uma melhoria da gestão dos componentes dos seus terminais.





Em conferência de imprensa na sua sede em Shenzhen, cidade da província de Cantão conhecida como a 'Silicon Valley' da China, a empresa adiantou que a facturação atingiu 603.600 milhões de yuan (77.852 milhões de euros) no ano passado, o que representa uma subida de 15,7%, o menor crescimento dos últimos quatro anos.