Lucro da José de Mello cresce à boleia da Brisa

O Grupo José de Mello fechou as contas de 2020 com um resultado líquido de 355 milhões de euros, um crescimento face aos 71,8 milhões registados no exercício de 2019. O ano passado ficou também assinalado por um reforço dos capitais próprios, os quais ascendem agora a 826 milhões de euros.





