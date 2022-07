Lucro semestral dos CTT recua 15% para 14,5 milhões

Os CTT alcançaram 14,5 milhões de euros de lucro na primeira metade do ano, uma quebra de 15,3% face ao primeiro semestre de 2021, indicou esta quarta-feira o operador postal em comunicado à CMVM.Os rendimentos operacionais cresceram 8,2%, ascendendo a 446,4 milhões de euros, mas os gastos operacionais sofreram um aumento de 11,4%, para os 396 milhões de euros. Desta forma, o EBITDA caiu 12%, fixando-se em 50,4 milhões de euros. O EBIT recorrente, por seu turno, caiu 35%, para 18,6 milhões.A empresa liderada por João Bento assinala que o EBIT recorrente é penalizado pelo fim da isenção do IVA de minimis (correio extracomunitário), cujo efeito se dissipará no terceiro trimestre.Os resultados são ainda bastante influenciados pelo primeiro trimestre, uma vez que entre abril e junho os CTT registaram 9,2 milhões de euros de lucro, o que traduz uma subida homóloga de 7,9%, e o EBITDA cresceu 0,5%, para 28,4 milhões de euros.Os CTT destacam o bom desempenho do Banco CTT, com um aumento de 26,8% nos rendimentos operacionais do semestre, para 57,9 milhões de euros, o que já vale 27% dos rendimentos operacionais do grupo.A empresa reafirma o objetivo para o atual ano de alcançar um EBIT recorrente de 65 milhões de euros. Como alavancas para o segundo semestre, os CTT apontam o "aumento dos preços do correio e a anualização do impacto do IVA de minimis e um crescimento sustentado do Banco CTT", bem como a melhoria da área de "Expresso e Encomendas" em Portugal e Espanha.