Lucros da Altri recuam para 100,8 milhões em 2019

A Altri obteve em 2019 um resultado líquido de 100,8 milhões de euros, menos 48,2% comparativamente com os 194,5 milhões registados em 2018, anunciou esta sexta-feira o grupo em comunicado à CMVM.

As receitas totais da produtora de pasta atingiram no ano passado 753,5 milhões de euros, o que corresponde a uma redução de 4% face a 2018, tendo as receitas de venda de pastas somado 660 milhões de euros, um recuo de 3%, num ano em que o preço médio de mercado da pasta papeleira registou um decréscimo de 13% face ao preço do ano anterior.

No comunicado, a Altri salienta ter reafirmado o seu perfil exportador ao colocar nos mercados externos pasta no valor de 530 milhões de euros. Por geografias, a Europa (excluindo Portugal) é o principal mercado de destino das vendas do grupo, representando 68% das vendas, Portugal representa 12% e a Ásia 9%.

Os custos operacionais da Altri subiram, em 2019, 5,7% para 520,4 milhões de euros, tendo o EBITDA do grupo registado um recuo de 20,3% para 233,1 milhões. A margem recuou 6,4 pontos percentuais para 30,9%.

O investimento líquido total realizado durante o exercício de 2019 pelas unidades do grupo ascendeu a cerca de 70 milhões de euros.Já o seu endividamento nominal remunerado líquido deduzido de disponibilidades era a 31 de dezembro de 2019 de 513 milhões de euros.

No comunicado, o grupo não deixa de fazer referência ao atual surto do novo coronavírus. "Perante a realidade atual, torna-se imprescindível considerar os impactos do Covid-19 na economia mundial e nos mercados financeiros, cujas consequências serão refletidas na performance financeira das diferentes áreas de negócio e indústrias um pouco por todo o mundo", diz a Altri, acrescentando que permanecerá atenta e cuidadosa "perante os riscos que poderão surgir para a sua área de negócio, quer em termos operacionais, de investimento ou financeiros. Implementando medidas de prevenção, controlo e vigilância que considere necessárias".