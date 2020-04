A Altri obteve em 2019 um resultado líquido de 100,8 milhões de euros, menos 48,2% comparativamente com os 194,5 milhões registados em 2018, anunciou o grupo no passado dia 13 de março.O dividendo bruto aprovado corresponde a um montante total de 61,53 milhões de euros a ser distribuído pelos acionistas.O dividendo de 30 cêntimos da Altri traduz uma rendibilidade (dividend yield) de 6,91% - inferior aos 10,05% do ano passado -, tendo em conta a cotação da empresa, de 4,34 euros, referente ao fecho da sessão de 9 de abril, data em que apresentou a proposta de dividendo