Lucros da José de Mello Saúde crescem 86% para 29 milhões

A José de Mello Saúde, dona dos hospitais CUF, fechou o ano passado com lucros de 29 milhões de euros, o que traduz um aumento de 86% face ao resultado líquido em 2018.





Esta evolução aconteceu num ano em que os proveitos operacionais do grupo cresceram 2,7% face ao período homólogo para 701,5 milhões de euros, com um aumento da atividade tanto na rede CUF (segmento privado), como nos Hospitais de Braga e de Vila Franca de Xira (segmento público).





Em comunicado, a empresa explica que o resultado foi impactado negativamente pelo fim da PPP de Braga que só contribuiu com oito meses de atividade em 2019, e beneficiado, por outro lado, pelo recebimento extraordinário em Braga (15,3 milhões de euros, dos quais 13,0 referentes à atividade de anos anteriores), resultante da decisão favorável do Tribunal Arbitral sobre a comparticipação do Estado nos programas verticais do HIV.





Os custos operacionais diminuíram 1,4% face ao ano anterior, pelo que o EBITDA consolidado aumentou 37,6% para os 97,9 milhões de euros.





"O exercício de 2019 foi muito positivo para a José de Mello Saúde registando-se um sólido desempenho operacional e financeiro, em paralelo com a implementação da sua estratégia de investimento e expansão geográfica, consolidando a sua posição de liderança no setor privado de saúde em Portugal", refere a empresa, no comunicado enviado à CMVM.





Pandemia com impacto de 80 milhões no volume de negócios

A José de Mello Saúde calcula que a pandemia do novo coronavírus terá um impacto negativo de 80 milhões de euros no seu volume de negócios, considerando que o pico ocorre no primeiro semestre deste ano.





"A José de Mello Saúde realizou vários cenários de impacto na sua atividade, nos quais prevê que o volume de negócios possa ser afetado negativamente em cerca de 80 milhões de euros, considerando que o auge da crise ocorra durante o primeiro semestre de 2020, para depois retomar gradualmente no tempo os volumes de atividade anteriormente esperados", adianta a empresa no comunicado.





O grupo refere que "está a acompanhar a evolução desta pandemia em estreita articulação com as autoridades portuguesas" e que, para garantir resposta às necessidades da população, o Hospital CUF Infante Santo e Hospital CUF Porto assumiram o diagnóstico e tratamento de doentes com infeção pelo novo coronavírus, mantendo-se igualmente com capacidade de diagnosticar as restantes situações de doença e de encaminhar os doentes dentro da rede CUF em função da situação em concreto.





"Os restantes hospitais e clínicas da José de Mello Saúde manter-se-ão dedicados à resposta aos cuidados gerais da população", acrescenta.