Lucros da Pfizer duplicam para 18,5 mil milhões graças às vacinas da covid-19

entre janeiro e setembro, o que corresponde a uma subida de quase 60% face aos 8.313 milhões de dólares do mesmo período de 2020.





57.653 milhões de dólares, mais 91% da faturação alcançada no ano passado.



As vendas da vacina contra a covid-19 foram decisivas para alavancar as receitas da empresa. Do total das receitas registadas ano longo do ano, 28.711 milhões disseram respeito a este segmento de negócio. No terceiro trimestre, a receita com vacinas disparou de 1.717 milhões para 14.600 milhões de dólares.



Exclindo as vacinas, os ganhos com medicamentos dispararam 11% em relação ao registado no ano anterior. A expectativa é que as receitas com a vacina contra a Covid-19, desenvolvida com a BioNTech, ascendam a 36 mil milhões de dólares no final de 2021, e se fixem entre 81 e 82 mil milhões de dólares em 2022.



O CEO da Pfizer, Albert Bourla, está "orgulhoso" do desempenho financeiro da empresa, mas está "ainda mais orgulhoso com o impacto positivo que a Pfizer está a ter em salvar vidas humanas em todo o mundo". Diz ainda que espera, até ao final de 2022, entregar "pelo menos dois mil milhões de doses" aos países mais pobres.

A farmacêutica Pfizer mais do que duplicou os lucros nos primeiros nove meses do ano. A gigante norte-americana viu o lucro líquido atingir 18.586 milhões de dólaresOs resultados divulgados esta terça-feira pela Pfizer ao mercado indicam que a faturação da empresa disparou de 10.277 milhões para 24.094 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, superando as estimativas dos analistas que apontavam para que a faturação tivesse rondado os cerca de 22.500 milhões.No acumulado do ano até setembro, as receitas ascenderam a