Jogos sociais da Santa Casa nunca renderam tanto como em 2017

Os jogos sociais da Misericórdia de Lisboa apresentaram os “melhores resultados de sempre” no ano passado. O resultado deu o impulso às contas da Santa Casa, que também ganhou com o imobiliário.

Lusa

Os jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como o Euromilhões e a lotaria clássica, que tem o exclusivo do Estado, alcançaram um resultado líquido de 729 milhões em 2017. Este factor contribuiu, em parte, para a melhoria do lucro da instituição, que se fixou em 42,4 milhões, mais do que duplicando o valor do ano passado. A beneficiar a Santa Casa esteve, também, o imobiliário.

As contas com o lucro mais expressivo de sempre foi conseguido num ano em que Pedro Santana Lopes e Edmundo Martinho partilharam a ocupação do cargo de provedor.

O resultado líquido de 729 milhões dos jogos sociais representa um crescimento de 7,9% em relação ao ano anterior. Com o impacto do fundo de renovação do equipamento e material, o resultado a distribuir aos beneficiários dos jogos sociais fica-se pelos 718 milhões, mais 8,1% do que no período homólogo.

"É com satisfação e compreensível orgulho que concluímos o ano de 2017, no qual superámos aqueles que em 2016 tinham sido os melhores resultados de sempre", indica Edmundo Martinho na mensagem inicial do relatório e contas.

Segundo o relatório e contas, a área social recebe 63,4% destas verbas distribuídas dos resultados de 2017, onde se incluem o Ministério da Solidariedade e a própria Santa Casa, que tem nos jogos sociais a principal fonte de financiamento. "A área da saúde surge em segundo lugar, sendo-lhe destinados 16,1% dos resultados distribuído", refere o relatório, que acrescenta ainda a área de desporto, com 11,1%.

Santa Casa duplica lucros

Estas são as contas do departamento de jogos sociais da instituição, que tem o monopólio dos jogos sociais do Estado, que beneficiam depois os resultados da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, enquanto entidade autónoma.

Em 2017, a Santa Casa recebeu quase 221 milhões de euros enquanto beneficiária dos jogos sociais, recebendo 10% acima do ano anterior. Estes rendimentos representam 84% das receitas correntes da Santa Casa.

Nas receitas não correntes, e que contribuíram positivamente para as contas, está a avaliação ao justo valor do imobiliário da Santa Casa. Aliás, essa foi uma das grandes razões para a subida do lucro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O resultado líquido foi de 42,4 milhões no ano passado, face aos 21,2 milhões do ano passado.

(Notícia corrigida e alterada às 11:35 com mais informação e com rectificação dos resultados da Santa Casa)