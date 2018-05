Lucros da Sonae Sierra caem 3% para 15,3 milhões de euros

A empresa justifica a descida do resultado líquido nos primeiros três meses do ano com os menores ganhos realizados com vendas de propriedades.

Paulo Duarte/Negócios

A Sonae Sierra fechou os primeiros três meses deste ano com lucros de 15,3 milhões de euros, o que traduz uma quebra de 3% face aos 15,9 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.

Em comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Fernando Guedes de Oliveira justifica a descida dos lucros com os menores ganhos realizados com vendas de propriedades.

O EBIT atingiu os 27 milhões de euros, um aumento de 8% "resultante do desempenho positivo do portefólio europeu e do crescimento do volume de negócios e margens na actividade de prestação de serviços", indica a empresa.

"Os primeiros três meses de 2018 confirmaram a tendência de recuperação, nomeadamente na Europa, onde a empresa registou um desempenho muito positivo", indica o CEO Fernando Guedes de Oliveira, citado no comunicado. "Além disso, também aumentámos a nossa exposição ao desenvolvimento de projectos e ampliámos ainda mais a nossa actividade de prestação de serviços".

O resultado directo atingiu os 17 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 12,6% face a igual período de 2017, reflexo do maior EBIT e dos melhores resultados financeiros. Já o resultado indirecto foi de -1,6 milhões de euros, 2,4 milhões abaixo do ano passado. A empresa justifica esta evolução com a "diminuição dos ganhos realizados com vendas de propriedades". "Os ganhos registados em 2017 correspondem a um ajuste de preço no Le Terrazze, em Itália", acrescenta o comunicado.

A Sonae Sierra, que centra a sua actividade essencialmente no mercado imobiliário de retalho, indica ainda que, em termos operacionais, as vendas dos lojistas registaram um crescimento global de 5,2% (excluindo variação cambial) e 5,7% no portefólio Europeu, em comparação com igual período de 2017. Aqui, a Sonae Sierra destaca o crescimento de 4,8% em Portugal, beneficiando da antecipação do período de Páscoa e da contínua recuperação económica.