Sonae Sierra conclui renovações de 26 milhões no CascaiShopping e Vasco da Gama

A empresa Sonae Sierra anunciou esta quinta-feira, 7 de Junho, que terminou as obras de renovação dos centros comerciais CascaiShopping e Centro Vasco da Gama, em Lisboa. Um investimento total de 26 milhões de euros para renovar ambos os espaços, segundo adianta um comunicado da empresa.



A renovação destes centros comercias é um investimento da empresa para "ir ao encontro das tendências mais actuais, de forma a manter os centros atractivos, diferenciadores e modernos para os visitantes e para os lojistas, elevando a qualidade dos activos e a experiência de visita", afirmou Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, citado em comunicado.



A renovação do CascaiShopping resultou num investimento de 14 milhões de euros. O projecto de intervenção do espaço ocorreu com o intuito de "dar ao centro uma imagem mais contemporânea, em linha com o estilo de vida dos visitantes da sua zona de influência (Cascais, Estoril e Sintra), ao mesmo tempo que preservou a sua identidade original ligada à moda e ao glamour", salientou o comunicado da Sonae Sierra.

O projecto de renovação do espaço comercial foi inspirado no ambiente Nova Iorquino dos Hamptons. A intervenção melhorou tanto o interior do espaço comercial como os parques de estacionamento, tendo valorizado a zona da restauração e casas de banho. A renovação introduziu ainda novas lojas no centro comercial e permitiu uma sala de cinema IMAX.





Destaca-se também "a criação de um grande espaço verde na entrada poente, a relocalização dos elevadores e escadas de gravidade, o aumento do pé direito e a abertura das clarabóias que permitiram realçar a luz natural do centro", salienta o comunicado.

Já a renovação no Centro Vasco da Gama envolveu um investimento de 12 milhões de euros. A intervenção teve como objectivo "elevar a qualidade da experiência de visita ao Centro Comercial e acrescentar valor à extensa variedade e qualidade da oferta comercial, de lazer e serviços já existente, de acordo com as últimas tendências do sector". Segundo o comunicado da Sonae Sierra.

A renovação do centro comercial foi inspirada nas viagens de grandes cruzeiros de luxo, o que mantém o tema original do espaço- os oceanos. Destaca-se a criação de novos espaços exteriores, como varandas com "vista privilegiada para o rio", assim como intervenções a nível de tectos, pavimentos, colunas, iluminação, bancos, corredores, casas de banho, paisagismo e parques de estacionamento, que permitiu uma "optimização do espaço e da circulação", de acordo com o comunicado.

Em 2017, o CascaiShopping recebeu cerca de 12 milhões de visitas, enquanto o Centro Vasco da Gama acolheu 22 milhões de visitantes.