Lucros da Sonaecom sobem 113% no primeiro trimestre

A Sonaecom registou lucros de 11,3 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 112,8% face aos 5,3 milhões do período homólogo do ano passado.

Já o volume de negócios melhorou 36,8%, de 34,8 para 47,6 milhões de euros, refere a empresa liderada por Ângelo Paupério no comunicado dos resultados consolidados divulgado junto da CMVM.

Por segmentos, a faturação da área de tecnologia cresceu 40,6% para 44,1 milhões de euros, enquanto as receitas de telecomunicações aumentaram 0,6% de 383 para 385,3 milhões de euros.

O EBITDA total foi de 13,7 milhões de euros, impulsionado pelo ganho de capital gerado na venda da Saphety, destaca a empresa.

Foi em março que a Sonae IM vendeu a totalidade do capital social da Saphety. "Na sequência desta operação, a Sonaecom ajustou as demonstrações de resultados do exercício de 2018 e do primeiro trimestre de 2019, assumindo a contribuição da Saphety como uma operação descontinuada desde janeiro de 2018", destaca o documento.





Por seu lado, os custos operacionais subiram 43,1% para 49,4 milhões de euros, sendo que os custos comerciais foram os que registaram um maior aumento em termos homólogos.