Lucros da Vista Alegre aumentam 39,5% para 5,9 milhões em 2018

A Vista Alegre reportou um resultado consolidado atribuível aos acionistas de 5,94 milhões de euros entre janeiro e dezembro de 2018, o que correspondeu a um aumento de 39,5% face aos lucros do ano precedente (4,25 milhões). Foi o terceiro ano consecutivo com lucros.

Já o volume de negócios subiu 17%, para 99,02 milhões de euros e o EBITDA ajustado teve um crescimento de 36%, situando-se no final do ano nos 18,4 milhões de euros.

O mercado externo continua a ser o grande impulsionador desta boa performance, com 66,5 milhões de euros de vendas, representando atualmente 67% do volume de negócios da Vista Alegre refere a empresa no comunicado dos resultados enviado à CMVM.

Este aumento é justificado pelo crescimento do negócio em novos mercados, nomeadamente na Europa e Ásia. Na Europa destaca-se França e Espanha com maiores crescimentos.

Por seu lado, o mercado interno verificou um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, com um volume de negócios na ordem dos 32,5 milhões de euros, destaca a empresa.

O resultado operacional ajustado ascendeu a 12 milhões de euros, superior em 56% a 2017.

"A melhoria contínua dos processos industriais, a inovação produtiva, a investigação e desenvolvimento de novos produtos e a crescente presença comercial no mundo têm sido fatores chave para a boa performance operacional da Vista Alegre".

A Vista Alegre sublinha que a internacionalização continua a ser o seu foco, pelo que "é sua expetativa que a implementação dos diversos projetos de investimento em curso permitam incrementar as vendas ao nível internacional, melhorar a produtividade e a eficiência operacional, permitindo-lhe alcançar níveis de rentabilidade melhorados e, consequentemente, melhores resultados".

Na sessão desta quinta-feira, a Vista Alegre Atlantis encerrou inalterada face à véspera, a valer 1,44 euros por ação.