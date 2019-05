Vista Alegre mais que duplica lucros no "melhor trimestre de sempre"

A Vista Alegre Atlantis alcançou um resultado líquido de 1,432 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, mais do que duplicando o registado no período homólogo (634 mil euros).

Este aumento ocorreu num trimestre de crescimento da atividade operacional da companhia controlada pela Visabeira. O volume de negócios aumentou 58% para 30,4 milhões de euros e o EBITDA subiu 95% para 5,6 milhões de euros.

A margem EBITDA melhorou 2,4 pontos percentuais para 18,5%. A empresa pagou quase 500 mil euros em impostos (contra um valor nulo em 2018), pelo que os resultados antes desta rubrica mais do que triplicaram.

Em comunicado a empresa salienta que conseguiu "o melhor desempenho de sempre no primeiro trimestre", destacando o mercado externo com vendas de 24 milhões de euros, o que representa 79% do volume de negócios da empresa.

No mercado externo a Vista Alegre destaca o desempenho na Europa (Holanda, Itália e França) e também na Ásia.

"O desenvolvimento de novos produtos e coleções, assim como a melhoria dos processos produtivos e suas instalações têm sido fatores chave para a boa performance operacional da Vista Alegre", explica a empresa.

A Vista Alegre inaugurou recentemente uma nova fábrica da Bordalo Pinheiro, num "investimento que ultrapassou os 9 milhões de euros e que permitiu a admissão de mais 100 colaboradores".

As ações fecharam a sessão de hoje inalteradas em 1,44 euros. No ano passado a empresa cancelou um aumento de capital que tinha como objetivo dar mais liquidez aos títulos e colocar a cotada no PSI-20.