Lucros do Lloyds caem 8% para 6.310 milhões em 2022

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, o banco disse que o lucro anual antes de impostos foi de 6.928 milhões de libras (7.870 milhões de euros), mais 0,37% do que no ano anterior, enquanto o rendimento total foi de 5.808 milhões de libras (6.597 milhões de euros), menos 84%.O banco disse ter reservado 1.522 milhões de libras (1.728 milhões de euros) em provisões de crédito, uma vez que alertou para uma perspetiva incerta e um possível aumento dos clientes que não cumpram os seus empréstimos este ano.O ativo total em 31 de dezembro de 2022 era de 877.829 milhões de libras (997.213 milhões de euros), menos 1% do que no período homólogo do ano anterior.Os depósitos de clientes atingiram 475.331 milhões de libras (539.976 milhões de euros) no final do ano passado, enquanto os empréstimos concedidos aumentaram 1% para 454.900 milhões de libras (516.766 milhões de euros).O rácio custo/rendimento foi de 50,4% em 2022, comparado com 61% no ano anterior, enquanto o rácio empréstimo/depósitos atingiu 96%, comparado com 94% no período anterior.O rácio CET1 era de 15,1% em 31 de dezembro de 2022, em comparação com 17,3% um ano antes."Embora o ambiente operacional tenha mudado significativamente durante o ano passado, o grupo apresentou um forte desempenho financeiro", disse Charlie Nunn, CEO (Chief Executive Officer, presidente executivo) do banco do Reino Unido."Sabemos que o ambiente atual é um desafio para muitas pessoas e mobilizámos a organização para continuar a apoiar os nossos clientes", disse Nunn, sublinhando o empenho do banco em ajudar o Reino Unido a prosperar e a recuperar das atuais incertezas económicas.