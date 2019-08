Maioria das empresas dos EUA não planeia sair da China

87% das empresas norte-americanas disseram que não iam abandonar os negócios com a China, apesar do apelo do presidente dos EUA, segundo uma sondagem realizada pelos US-China Business Council.

Grande parte das empresas dos EUA que mantêm ligações comerciais com a China mostraram-se reticentes a abandoná-las, mesmo depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter ordenado que o fizessem, na semana passada, através do seu Twitter.





"A maioria das empresas americanas questionadas quer manter os seus negócios no mercado chinês e só algumas é que estão a desinvestir no país", de acordo com os resultados do estudo realizado nesta quinta-feira, segundo a Bloomberg.