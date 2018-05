ManpowerGroup abre 1.000 vagas em Portugal

A ManpowerGroup, empresa especializada em soluções globais de trabalho, vai recrutar em Portugal. A empresa lançou uma campanha, a nível nacional, que visa recrutar cerca de 1.000 pessoas para vários sectores de actividade para "colaboração em diversas empresas clientes pulverizadas especialmente no norte e centro, mas também a sul do país", segundo o comunicado da companhia.





"Procuramos talentos em diversas regiões e tal como estimámos, o mercado de trabalho este ano está com um ritmo considerável. A dispersão geográfica acaba por ser também relevante pois, apesar de Lisboa e Porto continuarem nos lugares cimeiros, os distritos de Leiria e Braga também se destacam em matéria de procura", afirma Carla Marques, Country Manager da ManpowerGroup Portugal, citada em comunicado.





As telecomunicações, o retalho e o sector logístico são o topo das oportunidades do mercado de trabalho, mas áreas como a editorial, a indústria e a gestão administrativa são também o destaque deste recrutamento. Ainda sectores como o da restauração e hotelaria, da agricultura, da saúde e da construção estão também abertos a candidaturas.





"O número acentuado de vagas disponíveis, bem como a diversidade de sectores sugere boas perspectivas para os candidatos, já que esta pode significar a oportunidade certa para abraçar um novo desafio e adquirir novas competências", salienta Carla Marques, citada no comunicado.





O ManpowerGroup Employment Outlook Survey estima que para o segundo trimestre de 2018 exista uma "criação líquida de emprego na ordem dos 14%, com 16% das empresas portuguesas a prever um aumento nas intenções de contracção", de acordo com o comunicado.





A ManpowerGroup iniciou a sua actividade em Portugal, em 1962. A empresa de soluções globais de trabalho foca-se no equilíbrio entre os desenvolvimentos tecnológicos e as competências de natureza humana através da atracção, do desenvolvimento e da retenção de talento das empresas.





As candidaturas podem ser feitas através do site da empresa.